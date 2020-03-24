Son dakika: Polis rolü yapıp yaşlı adamı korkutan kişilerin alacağı ceza belli oldu

Ankara'da kaldırımda yürüdüğü sırada yaşlı adamın önünü kesen bir grup, polis rolü yaparak yaşlı adamı "yasak var, dışarıda gezme" şeklinde sözlerle korkutmuştu. Tepki çeken olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan kişilerin alacağı ceza belli oldu...

15 GÜN EVDEN ÇIKMAMA CEZASI

Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti.

YAŞLILARA YAPILAN SAYGISIZLIK TEPKİ ÇEKTİ

21 Mart Cumartesi saat 00.00'da 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından sosyal medyada yaşlı insanların sokakta görüntülenerek paylaşıldı. Ancak sosyal medya paylaşımlardan bir kısmında yaşlı insanlara yönelik saygı sınırlarının aşılması tepki çekti.

Yaşlı adama saygısızlık yapan şahsın kendi çağrısına uymadığı ortaya çıktı

2 YILA KADAR HAPİS

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. DHA'nin edindiği bilgilere göre, Başsavcılık olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan M.T.E. hakkında, TCK'nın 262'nci maddesinde düzenlenen "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

TCK'nın 262'nci maddesinde "Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer alıyor.