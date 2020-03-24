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Son dakika: Skandal olayda flaş gelişme: Görüntülerdeki yaşlı adamın oğlu konuştu...

Ankara'da bir grup gencin polis numarası yaparak korkuttuğu yaşlı adamın görüntüleri herkesin içini acıtmıştı. Bir skandal olay da 'da yaşandı. Bir grup kendini bilmez, "gel lan buraya" diyerek durdurdukları yaşlı adamın yüzüne zorla maske takıp, başından aşağı kolonya döktü. Münasebetsiz hareketlerde bulunan şahıslar, dalga geçtikleri yaşlı adama "Acil müdahale timi geldi. Tamam aferin sana. Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun. Doğru hastaneye gidiyorsun tamam mı" dedi. Son dakika haberine göre; bu görüntülerdeki yaşlı adamın oğlu açıklama yaptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 17:36 ABONE OL
Son dakika: Skandal olayda flaş gelişme: Görüntülerdeki yaşlı adamın oğlu konuştu...

SON DAKİKA! Ankara'da iki gencin polis numarası yaparak durdurduğu yaşlı adama yaptığı saygısızlık herkesi çileden çıkarmıştı. Bir benzer olay daha yaşandı. İstanbul'da bir grup genç yolda yürürken durdurdukları yaşlı adama maske takıp başından aşağı kolonya döktü.

Sosyal medyada tepki çeken video: Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler | Video

OĞLUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Videonun yayılması üzerine yaşlı adamın oğlu olduğu belirten Öztürk E. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Öztürk E., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntürden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim. Videoyu çeken şahısa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.

"KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR"

Öztürk E., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehtitte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı.

Öztürk E. hukuki destek istediğini de kaydetti.

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