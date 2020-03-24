TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları CANLI İZLE! TOKİ Isparta kura sonuçları 2020!

Isparta Merkez Çünür bölgesinde inşa edilecek olan 700 konut projesi kapsamındaki başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Başvuru yapan binlerce aday sonuçların açıklanacağı canlı yayın için geri sayımı başlattı. 2+1 ve 3+1 dairelerin kuralarının çekileceği bugün "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda, Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Buna göre; TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları canlı izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Isparta kura sonuçları 2020!

TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI!

Haberimizin içerisinden TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları canlı izleme linkine ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!