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kura sonuçları CANLI İZLE! TOKİ kura sonuçları 2020!

100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi 2020 devam ediyor. Bugün TOKİ kura sonuçları açıklanacak. İnternet üzerinden canlı yayınlanacak olan sonuçlar için heyecan dorukta. 700 konut için kuraların gerçekleştirileceği çekiliş sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. 2+1 konutlar için 490 ve 3+1 konutlar için 210 konutun inşa edileceği TOKİ Çünür kura sonuçları canlı izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 2020!

Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:56 ABONE OL
TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları CANLI İZLE! TOKİ Isparta kura sonuçları 2020!

Merkez Çünür bölgesinde inşa edilecek olan 700 konut projesi kapsamındaki başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Başvuru yapan binlerce aday sonuçların açıklanacağı canlı yayın için geri sayımı başlattı. 2+1 ve 3+1 dairelerin kuralarının çekileceği bugün "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda, Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Buna göre; kura sonuçları canlı izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 2020!

TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI!

Haberimizin içerisinden canlı izleme linkine ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!

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TOKİ Isparta Çünür kura sonuçları CANLI İZLE! TOKİ Isparta kura sonuçları 2020!
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