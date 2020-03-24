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Uyarıları dinlemeyip 'nde sabah sporu yaptılar

Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen sabah erken saatlerde 'nde koştu yaptı. Evden çıkmayın uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 09:57 ABONE OL
Uyarıları dinlemeyip Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bir kısmı, evde kal çağrısına uyarak kendilerini sosyal ortamlardan izole etti.

Bazı vatandaşlar ise kalabalık ortamlara girmemek için sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'nde koşuya çıktı.

Sahilde spor yapan vatandaşların bazıları maske takarak önlem aldı. Sahilde spor yapan bir kişi, "Sporu sabah erken gelerek insan yoğunluğunun az olduğu süreçte yapmaya çalışıyorum. En büyük önlem o başka nasıl bir önlem alabilirim ki. Bakın daha hava aydınlanmadı ben geldim çok ta insan yok. Bizde bir şey yok." dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Özellikle erken çıkıyoruz ki kimseye bir zararımız olmasın. Hiçbir yere dokunmadan evimize gidiyoruz. Temas etmemeye çalışıyoruz. Önlemimizi bu şekilde alıyoruz." diye konuştu. Bir grup vatandaşın ise toplu bir şekilde koşu yaptığı görüldü.

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Uyarıları dinlemeyip Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar
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