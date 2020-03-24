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Yasağı çiğneyip sokağa çıktı! Polise verdiği cevaplar şoke etti...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkması sınırlandırıldı. Yasağı dinleyen yaşlılar kadar, inat ederek dışarı çıkanlar da var. Polisler ve zabıtalar sokakta gördükleri 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine yönlendiriyor. 'da da yasağı dinlemeden pazara gelen bir kişi ile polisin arasında geçen diyalog şaşırttı. Polisin evine gitmesini istediği , "Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum" diyerek direndi. Polisin "Seni pazara alamayız" dediği Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 17:24 ABONE OL
Yasağı çiğneyip sokağa çıktı! Polise verdiği cevaplar şoke etti...

Burdur'da halk pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerine gönderildi. Polisin evine gitmesini istediği Süleyman Karakaya (65), ölümden korkmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını yasaklamasının ardından Burdur'da polis ekipleri salı günleri kurulan halk pazarında kimlik kontrolü yaptı.

"ER YAŞASAN DA ÖLECEKSİN, GEÇ YAŞASANDA"

Merkez Akyaka köyünden gelen Süleyman Karakaya'nın da kimlik kontrolünde yasağa uymadığı belirlendi. Polislerin tüm uyarısına karşın eve gitmek istemediğini söyleyen Karakaya, "Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum" karşılığını verdi.

Polisin "Seni pazara alamayız" demesine rağmen Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin" dedi.

Gazi Savaş (81) ise, "Yasak olduğunu biliyorum. Çocuğum yok. Yardım edecek kimse yok. Mecbur pazara çıktım. Polis, jandarma, tek tek dolaşıp bana alışveriş mi yapacak. İsteyerek gelmedik, ama çare yok" diye konuştu.

Yasağa uymayan tüm vatandaşlar, valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderdi.

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Yasağı çiğneyip sokağa çıktı! Polise verdiği cevaplar şoke etti...
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