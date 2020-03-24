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Yere düştü Koronavirüs korkusuyla kimse müdahale edemedi!

Koronavirüs endişesi 'da ilginç bir olaya neden oldu. Ordu'da baygınlık geçirerek yere yığılan şahsa, korona virüsü endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.3.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 15:37 ABONE OL
Yere düştü Koronavirüs korkusuyla kimse müdahale edemedi!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde aniden fenalaşan ve yere yığılan ismi henüz öğrenilemeyen şahsı gören vatandaşlar, Türkiye'de de her geçen gün biraz daha yayılan korona virüsü endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşlar, virüs şüphesiyle yerde yatan şahsın yanına yaklaşamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı güvenlik önlemi alarak, 112 acil servis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede gelen 112 ekipleri, yerde yatan şahsın ilk olarak ateşini ölçtü. Sağlık ekipleri gerekli tedbirleri alarak şahsı hastaneye götürdü.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Fenalık geçiren şahsın alkollü olduğu iddia edilirken vatandaşlar, bu tür olaylarda yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

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Yere düştü Koronavirüs korkusuyla kimse müdahale edemedi!
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