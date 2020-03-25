AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulananlar için sokağa çıkmamaları yönündeki genelgesinin ardından tüm kentlerde olduğu gibi Konya'da da 'Vefa Sosyal Destek Grubu', vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Gruptaki AFAD gönüllüsü gençler, yalnız yaşayan şeker hastası Zeytin Çelik'in elektrik faturasını ödeyip, ilaçları eczaneden alarak evine götürdü. Gençler ayrıca, Çelik'in Almanya'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını sağladı.

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