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gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı

'da ''ndaki gönüllüsü gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 'in (78), elektrik faturasını yatırıp, ilaçlarını alarak evine götürdü. Gönüllü gençler Çelik'in, Almanya'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını da sağladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 12:59 ABONE OL
AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulananlar için sokağa çıkmamaları yönündeki genelgesinin ardından tüm kentlerde olduğu gibi Konya'da da 'Vefa Sosyal Destek Grubu', vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Gruptaki AFAD gönüllüsü gençler, yalnız yaşayan şeker hastası Zeytin Çelik'in elektrik faturasını ödeyip, ilaçları eczaneden alarak evine götürdü. Gençler ayrıca, Çelik'in Almanya'daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını sağladı.

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AFAD gönüllüleri, 78 yaşındaki kadının faturalarını yatırıp, ilaçlarını aldı
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