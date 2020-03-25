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"" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla, Kayseri merkezli firması yöneticisi 'in tutuklu olduğu, 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:12 ABONE OL
Anadolu Farm firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsa Karademir, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında diğer tutuksuz sanıklar duruşmada yer almadı, sanık yakınları ve basın mensupları da salona alınmadı.

Suçlamaları reddeden sanık Karademir, mağdur olduğunu savunarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Karademir'in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alıp tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma savcısının, tahliye kararına itirazda bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, Karademir dışındaki tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

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"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi
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