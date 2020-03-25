Art arda ölümler de durdurmadı

İSTANBUL Maltepe'de ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliye, idari para cezası kesildi. Polis, ilçede bulunan 10 farklı iş yerinde sahte içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 60 şişe içki aroması, 39 şişe etil alkol, 5 şişe kimyasal madde, 1 metil alkol, 40 paket kaçak sigara ile çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve boş şişe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, idari para cezası uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.