Banka çalışma saatleri 2020: Corona virüsü tedbirleri kapsamında bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Türkiye'de görülen coronavirüsü tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) banka çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. 23 Mart itibariyle yürürlüğe giren yeni banka çalışma saatleri merak ediliyor. Günlük finansal ihtiyaçları olan vatandaşlar '' Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı kararla birlikte hem bankalarda mesai saati azaldı hem de sıra kuyruklarındaki temas en aza indirilmiş oldu. Vatandaşlar çek, senet, hesap açma ve kapama işlemleri için banka (mesai) çalışma saatlerinde kolaylıkla işlerini halletmiş olacak. Peki Bugün Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi banka çalışma ve mesai saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde görülen coronavirüsü sebebiyle banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Banka işleri olan vatandaşlar bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aramaya başladı.