Belediye: Evde kal, soruyu biz çözeriz

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında
evde kalarak üniversite
sınavına hazırlanan
Enes Balık, bir matematik
sorusunu çözemedi. Balık,
sorunun çözümü için
Elbistan Belediyesi'nden
yardım alabileceğini düşünerek sorunun
fotoğrafını "Çözemediğim sorulara
benim belediyem çözüm bulur" notuyla
Twitter'da paylaşıp, Elbistan Belediyesi'ni
etiketledi. Elbistan Belediyesi, Enes
Balık'ın bu talebine kayıtsız
kalmadı ve soruyu evinde
kalan öğrencilere yardımcı
olmak için çalışan
bir gönüllü öğretmene gönderdi.
Belediye, sorunun
cevabını 40 dakika sonra
Twitter'dan "Sen yeter
ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.
Paylaşımın altına onlarca olumlu yorum
yapıldı. Balık ise paylaşımın altına "10/10
belediyesin be" yorumunu yaparak, belediyeye
teşekkür etti.
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ