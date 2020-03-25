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Belediye: Evde kal, soruyu biz çözeriz

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Belediye: Evde kal, soruyu biz çözeriz
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalarak üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık, bir matematik sorusunu çözemedi. Balık, sorunun çözümü için Elbistan Belediyesi'nden yardım alabileceğini düşünerek sorunun fotoğrafını "Çözemediğim sorulara benim belediyem çözüm bulur" notuyla Twitter'da paylaşıp, Elbistan Belediyesi'ni etiketledi. Elbistan Belediyesi, Enes Balık'ın bu talebine kayıtsız kalmadı ve soruyu evinde kalan öğrencilere yardımcı olmak için çalışan bir gönüllü öğretmene gönderdi. Belediye, sorunun cevabını 40 dakika sonra Twitter'dan "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı. Paylaşımın altına onlarca olumlu yorum yapıldı. Balık ise paylaşımın altına "10/10 belediyesin be" yorumunu yaparak, belediyeye teşekkür etti.
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Belediye: Evde kal, soruyu biz çözeriz
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