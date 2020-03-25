Belediye: Evde kal, soruyu biz çözeriz

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamındaevde kalarak üniversitesınavına hazırlananEnes Balık, bir matematiksorusunu çözemedi. Balık,sorunun çözümü içinElbistan Belediyesi'ndenyardım alabileceğini düşünerek sorununfotoğrafını "Çözemediğim sorularabenim belediyem çözüm bulur" notuylaTwitter'da paylaşıp, Elbistan Belediyesi'nietiketledi. Elbistan Belediyesi, EnesBalık'ın bu talebine kayıtsızkalmadı ve soruyu evindekalan öğrencilere yardımcıolmak için çalışanbir gönüllü öğretmene gönderdi.Belediye, sorununcevabını 40 dakika sonraTwitter'dan "Sen yeterki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.Paylaşımın altına onlarca olumlu yorumyapıldı. Balık ise paylaşımın altına "10/10belediyesin be" yorumunu yaparak, belediyeyeteşekkür etti.