İstanbul'da koronavirüs salgınını fırsata çeviren sahtekârlara düzenlenen operasyonlarda 50 bin şişelik sahte el dezenfektanı ele geçiren İstanbul Polisi, son olarak sahte deterjan imal eden bir şebekeye baskın yaptı. Piyasaya sürülmeye hazırlanan yüklü miktarda deterjan ele geçirildi. Bağcılar, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de sahte kolonya ve el dezenfektanı imal eden 5 şebekeyi çökerten ve 10 şüpheliyi yakalayan polis, koronavirüs salgınını fırsata çeviren bir şebekeye daha şok baskın yaptı. Sancaktepe'de "Virüsleri kırıyor" denilerek reklamları yapılan ve piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte deterjanların imal edildiği 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Piyasaya sürülmeye hazırlanan bir TIR dolusu sahte deterjan ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin ise arandığı bilgisine ulaşıldı.Polis, geçen hafta da merdiven altı olarak adlandırılan noktalarda imal edilen binlerce şişe satışa hazır hale getirilmiş sahte el dezenfektanı, sahte kolonya ve toplam 50 bin şişe sahte el dezenfektanı imal edilebilecek malzeme ele geçirmiş, operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon liraya yakın olduğu belirtilmişti.