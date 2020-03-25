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Camilerden dualar yükseldi

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Camilerden dualar yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği tüm Türkiye genelinde yatsı ezanının okunmasının ardından camilerde dua edildi. Koronavirüsü salgını nedeniyle cemaatle namaza izin verilmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde 84 bin 684 camide yatsı ezanı sonrasında dualar edildi. Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi. Ezanın hemen ardından minarelerden yükselen dua şu şekilde: "Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım! Ya Rab! Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım."

Sırrıberk ARSLANMetin HARIKÇI-Tahir ÖZÇELİK
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Camilerden dualar yükseldi
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