‘Evde kal’ vurgunu

Corona virüsü salgınını fırsata çeviren dolandırıcılar sınır tanımıyor. Dolandırıcılar şimdi de "Evde kaldığınız her gün için para ödemeleri yapılacak" yazılı mail veya mesajlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye başladı. Sosyal medya hesapları ve mail adresleri üzerinden insanlara link gönderen dolandırıcılar, mağdurlardan kimlik, banka şifresi ve adres bilgileri istiyor. Linklere tıklayanların sosyal medya ve mail adreslerini ele geçiren dolandırıcılar, şifrelerle vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor. Çok sayıda kişi dolandırıcılara para kaptırdı. İki dolandırıcı gözaltına alındı.



GÖNDERİLEN LİNKE TIKLAYINCA

"Hacker" adı verilen bilgisayar korsanları şimdi de "Evinde Kal" kampanyasını fırsata dönüştürdü. Sosyal medya hesapları ve mail adresleri üzerinden insanlara "Evde kaldığınız her gün için para ödemeleri yapılacak" yazılı mail veya mesajlar yollayan siber dolandırıcılar, maillerine ya da mesajlarına bir link ekliyor. Ekledikleri ve vatandaşlara gönderdikleri linklere tıklayan kişilerin karşılarına kimlik, banka şifresi ve adres bilgileri istenen formlar çıkıyor. Linklere tıklayan kişilerin sosyal medya ve mail adreslerini ele geçiren dolandırıcılar şifrelerle vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarıyor. Çok sayıda kişinin dolandırıcılara para kaptırdığı ifade ediliyor.



İADE İÇİN FİDYE İSTİYORLAR

Dolandırıcılar, gönderilen linklere tıklayan fakat karşılarına çıkan formlara banka hesap numaraları veya şifrelerini girmeyen vatandaşlardan ise ele geçirdikleri mail adresleri veya sosyal medya hesaplarını kendilerine iade etmek için "Siber Fidye" adı verilen paralar istiyor. İstanbul'da dün benzer yöntemlerle haksız kazanç sağlayan 2 dolandırıcı yakalandı. Öte yandan koronavirüsle ilgili paniğe yol açacak asılsız bilgiler yayan ve provokatif paylaşımlar yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 32'den 46'ya yükseldi.

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