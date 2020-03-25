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Gazeteniz SABAH hijyenik sistemle basılıyor

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Gazeteniz SABAH hijyenik sistemle basılıyor
Türkıye'nin en büyük matbaa ağına sahip Turkuvaz Medya Grubu, okuyucularına son teknolojiyle ve en hijyenik ortamlarda basılan yayınları sunmanın haklı gururunu yaşıyor. Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı da grubun matbaalarında tüm koruyucu ve önleyici tedbirler alındı. Turkuvaz Matbaaları Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Türkiye genelinde 6 matbaamız var. Matbalarımızda kuşe kağıda, el değmeden baskı yapıyoruz. Baskımızın büyük bölümünü oluşturan İstanbul matbaamızda, gazete kağıtları 150 derecelik fırınlarda işlem görüyor. Baskının hiçbir aşamasında kağıda hiçbir çalışanımız dokunmuyor.

Gazete kağıdında kullandığımız boya hiçbir şekilde insana zarar vermiyor, asla ele bulaşmıyor. Dünyada halen kullanılan en son teknolojiyle çalışıyoruz. 6 yıldan beri zaten bu konuda WAN IFRA tarafından verilen en büyük ödülü düzenli olarak alıyoruz. Bu da okuyucumuza verdiğimiz kıymetin göstergelerinden biri. Matbaamızda da giriş çıkışları tamamen izole ettik. Hem çalışanlarımızın hem de okuyucularımızın sağlığını korumak açısından tüm tedbirleri aldık. Okuyucalarımız gazetelerini gönül rahatlığıyla okuyabilirler."

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Gazeteniz SABAH hijyenik sistemle basılıyor
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