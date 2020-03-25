Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta Çullama yemeği yapıldı. Hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler en lezzetli yemekleri yapmak için yarışıyor. Gün sonunda puan değerlendirilmesine göre birinci olan gelin belirleniyor. Dünün tarifinde çullamayı en güzel yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Programın sıkı takipçileri '' Çullama tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Gelinim Mutfakta Çullama nasıl yapılır? Çullama tarifi ve malzemeleri

ÇULLAMA MALZEMELERİ VE TARİFİ

2 yufka

1 tavuk göğüs eti

2 tavuk budu

1 soğan

3 su bardağı baldo pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Tuz

ÇULLAMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tavukları haşlayıp süzün, suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Tavuğun etlerini ayıklayıp ince uzun şeritler halinde didikleyin.

Pirinci bol suyla yıkayın, soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ilave edin.

Soğan kavrulunca pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber, tarçın, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.

Son olarak 2 su bardağı sıcak su ilave edip kapağı kapalı halde pişmeye bırakın.

Pilav pişince böreğinizi yapmaya başlayın.

Orta boy fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın.

Yufkalardan birini buruşturarak tepsiye yerleştirin

Üzerine pilavın yarısını ekleyin.

Haşladığınız tavuk parçalarını da pilavın üzerine düzgünce yayın.

Kalan pilavı tavukların üzerine ekleyin ve ikinci yufkayı da aynı şekilde tepsiye yerleştirin

Tereyağını eritip yufkanın üzerine fırın

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Üzeri kızarınca böreği fırından alıp üzerine 1 su bardağı tavuk suyunu gezdirin ve yeniden fırına verin.

5 dakika daha pişirdiğiniz çullamayı dilimleyip ılık servis edin.