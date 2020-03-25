Gelinim Mutfakta Taçe Kraçe nasıl yapılır? Taçe Kraçe tarifi ve malzemeleri

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta Taçe Kraçe malzemeleri ve tarifiyle merak edildi. Haftanın üçüncü gününde gelinler en lezzetli yemeği yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Kuru fasülye ile yapılan yemekler arasında yer alan '' Taçe Kraçe tarifi ve malzemeleri'' şeklinde arama motorunda aranmaya başlandı. Hem kolay hem lezzetli tarifiyle ev hanımlarının vazgeçilmez yemek tarifleri arasında yer alan Taçe açe Kraçe nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta Taçe Kraçe tarifi ve malzemeleri

TAÇE KRAÇE NASIL YAPILIR?

Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın. Islanmış fasulyeleri tencereye alıp kabukları soyulmuş soğanları bütün olarak üzerine ekleyin. Su ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Köftesi için soğanları geniş bir kaseye rendeleyin. Kıyma, ufalanmış ekmek içi, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Harçtan ufak parçalar kopararak yassı köfteler hazırlayın. Köfteleri kızgın yağda kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Pişen fasulyenin üzerindeki soğanları küçük bir kaseye alın. Soğanları püre kıvamına gelinceye kadar ezin. Zeytinyağını bir tencereye alın. Salçalar, ezdiğiniz soğanlar ve unu ekleyip kavurun. Süzdüğünüz fasulyeleri ilave edip çok az su ekleyerek 5-6 dakika pişirin. Fasulyeyi suyuyla birlikte güveç kabına alın. Kuru biberleri bütün olarak üzerine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri zar bağlayıncaya kadar pişirin. Kızarttığınız köfteleri üzerine yerleştirerek sıcak servis yapın.

TAÇE KRAÇE TARİFİ VE MALZEMELERİ

2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi

1 beyaz soğan

1 kırmızı soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

Kırmızı kuru biber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Köftesi için

2 soğan

300 g dana kıyma

Yarım bayat ekmek içi

Tuz

Karabiber