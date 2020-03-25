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Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca, 'ın genç nüfusu kalmayan köylerde seferberlik ilan edildi. Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde yaşayanların yaklaşık yarısı ihtiyarlardan oluşunca Köyde nöbetçi imam ve aza uygulaması başlatıldı. Köyde su dağıtımından ilaç ihtiyacına, bakkal ihtiyacından banka işlemlerine kadar yaşlıların tüm ihtiyaçları Muhtar ve azaların yanı sıra imamlar tarafından görülüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:07 ABONE OL
Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti

Karpuzlu Gölcük mahallesinde doğup büyüyen gençlerin yıllar önce şehre göç etmesi nedeniyle şu anda köy nüfusunun yaklaşık yarısının yaşlılardan oluştuğunu belirten Muhtar Kemal Uslu, evden çıkmaması gereken yaşlıların ihtiyaçlarını gönüllülük esasına göre uyguladıkları nöbet sistemi ile karşıladıklarını söyledi.

Yaşlıların önemli bir değer olduğunu ve onların ihtiyaçlarını severek karşıladıklarını belirten Köy Muhtarı Kemal Uslu, "Üç kırsal mahalleden oluşan köyümüzde yaklaşık 800 kişi yaşıyor. Gençlerin yıllar önce şehre göç etmesi nedeniyle köyde ikamet eden vatandaşlarımızın nerdeyse yarısı yaşlı nüfus. Yaşlı nüfusun evden çıkması yasaklanınca Köy ihtiyar heyeti olarak mahallemizde görev yapan imamlarla birlikte toplantı yaptık. Başta imamlarımız olmak üzere azalarımız sağ olsunlar gönüllü olarak hizmet etmek istediklerini söyledi. Yasağın uygulandığı günden bu yana 24 saat yaşlılarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Evden çıkma yasağı başlar başlamaz köydeki tüm ikametlere kapı kapı dolaşıp yaşlıları bilgilendirdiklerini ve birçok yaşlının telefonlarına kendilerinin numaralarını kaydedip kısa yol arama tuşu ayarladıklarını belirten Kemal Uysal, "İhtiyacı olan yaşlılarımız günün her saati bize çağrı atabiliyor. Biz de ne ihtiyacı varsa hemen temin edip evlerine götürüyoruz" diyerek böylesi bir zamanda yaşlıların gönlünü almaktan mutlu olduklarını söyledi.

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Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti
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