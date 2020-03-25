BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri sakın kaçırmayın! Bu hafta BİM aktüel ürünlerde hangi indirimler var?

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor. 27 Mart tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü blender robot seti ve çay makinesi gibi çeyizlik eşyalar bulunuyor. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 27 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 MART 2020 İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

İşte o katalog...