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Hırsızlık şüphelisi bekçilerin dikkatiyle yakayı ele verdi!

'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli, bekçilerin dikkati sayesinde gözaltına alındı. Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi üzerinde devriye gezerken bir kişinin durumundan şüphelendi. Şüphelenilen kişi yakalandığında hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:40 ABONE OL
Hırsızlık şüphelisi bekçilerin dikkatiyle yakayı ele verdi!

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi üzerinde devriye gezerken bir kişinin durumundan şüphelendi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, 12 Mart'ta Haraparası Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 13 bin lira çalınması olayına karışan V.H. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.H'nin iş yerinden yaptığı hırsızlığın güvenlik kamerasına da yansıdığı ortaya çıktı.

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Hırsızlık şüphelisi bekçilerin dikkatiyle yakayı ele verdi!
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