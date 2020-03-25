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'da koronavirüs sessizliği havadan görüntülendi

Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine yetkililer sürekli 'evde kalın' çağrısı yapıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle de 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Salgına karşı önlem alan bazı firmalar mağazalarını kapattı, bazı firmalar da evden çalışma sistemine geçti. Tüm bu tedbirler sonrası 'un meydan ve caddeleri boşaldı. Meydanlardaki sessizlik bugün havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 12:35 ABONE OL
İstanbul'da koronavirüs sessizliği havadan görüntülendi

Korona virüs endişesi sebebiyle İstanbul'da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı. Boş olan tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi.

VATANDAŞ EVİNDEN ÇIKMADI

Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın 'evden çıkmayın' uyarıları sonrası İstanbullular önlem amaçlı evlerinden çıkmazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı.



İstanbu'un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kız Kulesi ve Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe gömüldü. Camilerde cemaat halinde ibadet yapmanın askıya alınması üzerine Tarihi Mihrimah Sultan Camii ve Kuşkonmaz Camii çevresi sessizliğe büründü.



Sahilde yürüyüş yapan vatandaş, " Her zaman böyle boş kalmıyor, bu fırsatı değerlendirmek isteyerek yürüyüş yapmak istedim" diye konuştu.
Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Kadıköy meydanı boş kaldı. Boş olan meydan drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği havadan görüntülendi
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