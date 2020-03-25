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Korona salgınında umut veren gelişmeler

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Dünyanın dört bir yanında koronavirüsün yayılışı devam ederken milyonlarca kişi zor ve karanlık günlerden geçiyor. BBC sitesi bu süreçte insanı umutlandıran detayları haberleştirdi. Karantina nedeniyle hava kirliliği azalıyor. Çoğunlukla motorlu araçların havaya saldığı karbon monoksit gazı, geçen yıla kıyasla şu aralar yüzde 50 düşüş gösteriyor. Venedik'te kanallardaki suyun kalitesinde önemli iyileşme görüldü. Birçok ülkede iyilik ve dayanışma arttı. Gönüllüler evlerinde kalmak zorunda olan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor. DIŞ HABERLER
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Korona salgınında umut veren gelişmeler
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