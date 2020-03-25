Koronavirüs korkusuyla hayvanları sokaklara terk ediyorlar

Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- KORONAVİRÜSÜN hayvanlardan insanlara bulaştığı şeklindeki kulaktan dolma bilgiler nedeniyle evcil hayvanlar, sokaklara terk edilmeye başlandı. Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşmadığını belirterek, "Özellikle aşıları düzenli yapılan hayvanların koronavirüse neden olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar evcil hayvanlardan virüs bulaşan da olmadı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, hayvanları da etkiledi. Evcil hayvan sahipleri, koronavirüsün bulaşmasından endişelenerek can dostlarını terk edip, sokaklara bırakmaya başladı. Sokak hayvanları ise, alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca, beslenemiyor. Kafe, pastane ve restoran gibi iş yerlerinin kapatılmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulamamanın yanı sıra barınacak ve ısınacak yer de bulamıyor.

'EVCİL HAYVANDAN KORONAVİRÜS BULAŞAN OLMADI'

Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, hayvanların salgın korkusuyla sokaklara terk edilmesine ilişkin çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını ve özellikle evcil hayvanlarla ilgili bilgilendirmeler yapılması gerektiğini ifade eden Çiçek, "Koronavirüs salgının ardından evcil hayvanlarla ilgili de bilgilendirmeler yapılmalı. Çünkü insanlar şu an biraz panik halinde ve kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Virüs korkusuna sürekli baktıkları hayvanları sokaklara terk ediyorlar. Aslında uzmanların görüşleri hayvandan insanlara bulaşan direk bir hastalık değil koronavirüs. Sokaklarda hayvanları besleyenlerin de evlerine çekilerek hayvanları sokaklara terk ettikleri, evcil hayvan bakanlarında salgından korkarak sokağa bıraktıkları ihbarlarını alıyoruz. Hayvanların bakımlara ihtiyaçları var, bakımevlerinin zaten bu konuda yoğunluğu fazla. Bir de sokaklara terk edilen hayvanlar ayrıca yük getiriyor. İnsanların evde baktıkları hayvanları da sağlık açısından, özellikle aşıları düzenli yapılan hayvanların koronavirüse neden olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar evcil hayvanlardan virüs bulaşanda olmadı" dedi.

'YİYECEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR'

İnsanların koronavirüs salgınından evlerine çekilmesinin sokak hayvanlarını da etkilediğini anlatan Çiçek, sokakta kalan hayvanların yiyecek bulamadığını söyledi. Toplum olarak onlara da sahip çıkılması gerektiğini belirten Çiçek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar sokağa çıkmıyor, kafeler ve iş yerlerinin çok az bir kısmı faaliyette olduğu için hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. İnternet üzerinden alacakları mamaları kapılarına ya da sokaklara bırakmaları gerekiyor. Evlerde yaptıkları yemeklerin artıklarını hayvanlarla paylaşabilirler. Bu toplumsal bir görev, bunu üstlenmelerini istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle evlerimiz kakalım ama sokak hayvanlarını da unutmayalım. Onların bize ihtiyacı var, onların evi yok, bizim kanalımızla besleniyorlar. Halkımızdan bu konuda da dikkat etmelerini istiyoruz."

'HEVESLE ALIP, SOKAĞA BIRAKMAYALIM'

Evinde köpek bakan Mehtap Karaca (22), hayvanların koronavirüsle bir ilgisi olmadığını söyledi. Bir hevesle aldıkları evcil hayvanların salgın korkusuyla sokağa bırakıldığını belirten Karaca, "Şu anda mücadele ettiğimiz koronavirüsle bir ilgisi yok. Özellikle bir hevesle alınarak daha sonra salgın hastalıklar nedeniyle sokakta kalan binlerce hayvan oluyor. Alındıktan sonra korkuyla dışarı bırakılan hayvanlar var. Bu canlılar dışarı bırakmak bir yana bu hastalıklarla baş etme konusunda pozitif yönde sizi etkileyebilir. Canlılara sahip çıkalım, kendi temizliğimize de dikkat edelim" dedi.

Eskişehir'de sokağa terk edilen evcik hayvanlar, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekiplerince alınarak barınaklara yerleştirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlarında genel bakımları yapılıyor.

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