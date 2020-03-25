Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kuril Adaları nerede? Rusya'da şiddetli depremin olduğu Kuril Adaları haritadaki yeri

nerede? 'da şiddetli depremin olduğu

’ya bağlı ’nda meydana geldi. Kuril Adaları’ndaki 7.5 şiddetindeki deprem dünya basınının gündeminde yer aldı. Öte yandan, deprem yakın yerler olan Japonya ve Amerika'dan hissedilirken meydana gelen depremle ilgili alarm durumu verildi. Deprem hakkında detayları merak eden vatandaşlar bir yandan ‘’ , haritadaki yeri nerededir?’’ sorularına yanıt arıyor. Peki Kuril Adaları nerede? Rusya'da şiddetli depremin olduğu

Giriş Tarihi: 25.3.2020 17:18 ABONE OL
Kuril Adaları nerede? Rusya'da şiddetli depremin olduğu Kuril Adaları haritadaki yeri

Rusya'da şiddetli depremin olduğu Kuril Adaları yeri ve haritadaki konumuyla merak edildi. Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adası'nda 7.5 büyüklüğündeki deprem yakın çevrede hissedildi. Bilindiği üzere volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hâlâ aktiftir. Peki Rusya'da şiddetli depremin olduğu Kuril Adaları nerede? Kuril Adaları haritadaki yeri ve konumu

KURİL ADALARI NEREDE? HARİTADAKİ YERİ

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hâlâ aktiftir. Adalarda yaşayan yaklaşık 30,000 insanın hangi milletten olduğuna dair tek bir isim söylemek imkânsızdır.

Adada, Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular, Koreliler ve hattâ Tatarlar bile yaşar. Bunların yanında diğer milletlerden birçok kişi vardır. Fakat adalarda yaşayan insanların hemen hemen yarısına yakını, bölgenin kötü yönetiminden dolayı yoksulluk sınırının altında hayatlarını sürdürmektedir. En önemli geçim kaynakları balıkçılıktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuril Adaları nerede? Rusya'da şiddetli depremin olduğu Kuril Adaları haritadaki yeri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA