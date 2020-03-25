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'da korkutan ! ve çevre illerden de hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (25 Mart Çarşamba)

tarafından geçen son dakika haberine göre, Kırkağaç'ta 3.8 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Yerin 7.08 km altında gerçekleşen sarsıntı da can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi henüz gelmezken, yaşanan bu sarsıntı başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 11:50 ABONE OL
Manisa'da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Mart Çarşamba

AFAD tarafından geçen son dakika haberine göre, Manisa Kırkağaç'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7.08 km altında gerçekleşen sarsıntı da can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi henüz gelmezken, yaşanan bu sarsıntı İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7.08 km altında gerçekleşen sarsıntı hem Manisa hem de çevre illerden yoğun şekilde hissedildi. Haberimizin içerisinden Manisa depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

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Manisa'da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (25 Mart Çarşamba)
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