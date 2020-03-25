Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü tedbirleri kapsamında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Yeni tip corona virüsü COVID-19 salgını kapsamında ülkemizde de pek çok önlem ve tedbir alınmaya devam ediyor. Bu virüsün yayılmasını önlemek adına çoğu iş yerleri evden çalışma kararı alırken geçtiğimiz günlerde de bankaların çalışma saatlerinde değişiklik olduğu belirtilmişti. Öte yandan son olarak marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bu genelgeye göre; marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte marketlerin çalışma saatleri!

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

Corona virüsü önlemleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik meydana geldi. Buna göre; marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

İşte detaylar!