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Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü tedbirleri kapsamında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde pek çok alanda değişikliğe gidildi. Bunlardan bir tanesi de oluyor. İçişleri Bakanlığı valiliklere yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Genelgeye göre; il ve ilçelerde tüm marketler belirtilen saatlerde açılıp kapanacak. Buna göre; marketlerin çalışma saatleri ne oldu? , ?

Giriş Tarihi: 25.3.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 07:44 ABONE OL
Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü tedbirleri kapsamında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Yeni tip corona virüsü COVID-19 salgını kapsamında ülkemizde de pek çok önlem ve tedbir alınmaya devam ediyor. Bu virüsün yayılmasını önlemek adına çoğu iş yerleri evden çalışma kararı alırken geçtiğimiz günlerde de bankaların çalışma saatlerinde değişiklik olduğu belirtilmişti. Öte yandan son olarak marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bu genelgeye göre; , ? İşte !

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

Corona virüsü önlemleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik meydana geldi. Buna göre; , kaçta kapanacak?

İşte detaylar!

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Market çalışma saatleri 2020: Corona virüsü tedbirleri kapsamında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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