Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2020 Corona virüs nedeniyle market çalışma saatleri değişti

Market çalışma saatleri değişti! Corona virüsü yayılımını engellemek için sosyal hayatın birçok noktasında çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemler, hem birey hem de devlet düzeyinde alınıyor. Son olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı ve market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından bu kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar, 'Ccorona virüsü nedeniyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

İşte genelge ile ilgili çarpıcı detaylar ve market çalışma saatleri;