Maske alırken nelere dikkat edilmeli? Corona virüs maskesi alırken bunlara dikkat!

Corona virüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken öte yandan alınan önlem ve tedbirler de aynı oranda sürüyor. Bu doğrultuda en çok alınan önlem ise; maske kullanımı ve el dezenfektanı kullanmak oluyor. Özellikle maske kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bu kısımlar için uzmanlar özellikle uyarıyor. Bir maskeyi uzun süreli ve sürekli kullanmak sağlık sıkıntılarına yol açabildiği gibi düzenli olarak maskelerin yenilenmesi gerekiyor. Peki; maske alırken nelere dikkat edilmeli? Corona virüs maskesi alırken nelere dikkat edilmeli?

MASKELERİN KULLANIM SÜRELERİNE DİKKAT

Bozdağ, maskelerin kullanım süreleri konusunda da şu uyarılarda bulundu:

"Maskeler aslında düzenli kullanıldığı zaman tam teşekküllü olarak bizi koruyor. Ama mesafemizi korumamız gerekiyor. Bir sürü maske var, bunların bir takılış şekli, kullanım süresi bilinerek takılması gerekiyor. Bir maske aldım her gün kullanayım, işe gidince takayım, çıkarayım, cebime koyayım, çantama koyayım, tekrar çıkarıp, tekrar takayım olamaması gerekiyor. Bir maske uygun şekilde kullanılıp zamanını tükettikten sonra çöpe atılması gerekiyor. Son kullanma tarihi nedir? Herkesin kullandığı cerrahi maske; bunun süresi takılınca akşama kadar değil, takıldıktan sonra nemleninceye kadar takabiliyoruz. Sonra bunu çöpe atmamız gerekiyor. Ortalama 2 saatte bu zaten nemlenmeye başlıyor. Konuşuyoruz, nefes alıp veriyoruz. Aynı maskeyi akşama kadar kullanmamız uygun değil zaten. Bütün hasta virüsler içerisinde kaldığı için buraya yapışıyor. Gün boyunca bunu solumak zorunda kalıyorum. Eğer hafif bir rahatsızlığım varsa o rahatsızlığım aslında aktif hale geçmiş oluyor. Çünkü ben aynı nefesi sürekli alıp veriyorum. Nemli olduğu için de orada üreme gerçekleşiyor. Onun mutlaka gün içerisinde nemlendikçe çöpe atılıp, tekrar yenisinin takılması gerekiyor. Önerimiz bu şekilde"

Bozdağ elindeki N-95 tipi maskeyi göstererek şunları söyledi:

"Bu gerçekten sağlık çalışanlarının takması gereken bir maske. Çünkü sokakta çok düzgün takıldığını ben düşünemiyorum. Bu daha kısıtlı bir maske aslında, süresi bunun da var. Biz bunu hastanede çalışırken, sürekli takarsak 8 saat kullanıyoruz. Eğer takıp çıkaracaksam da maksimum 14 saat kullanabiliyoruz. Onun üzerindeki kullanımlar yanlış çünkü bunun havalandırması yok, diğer maske gibi hiç havalanmıyor, o yüzden bunun direkt çöpe atılması gerekiyor. Tekrar yıkayım, kurutayım, mikrodalgaya atayım… bunların hiçbirini yapmadan kullanım süresi bittiğinde kendimi korumak adına mutlaka bunu çöpe atıp yenisini açmam gerekiyor"

"CE" İŞARETİ NEDİR?

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve "Conformité Européenne" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işareti.