Bir haftalık dinlenmenin ardından uzaktan eğitimle tanıştık. Biri 5. sınıfta, diğeri 11. sınıfta iki öğrencimiz olduğu için bizde de heyecan pazar akşamından başladı. Bir hafta geç kalkan, uykuya doyan kızım dersi kaçırmamak için kendi alarmını kurdu. Sabah 08.30'da kalktı, televizyonun karşısına geçti. Ders başlamak üzereyken can alıcı soruyu sordu: Anne pijamalarımı çıkarayım mı, öğretmen de bizi görecek mi? Uzaktan da olsa eğitimdi, öğretmen bizi görmeyecek olsa da pijamayla oturmak olmazdı. TV'den eğitimde ilk günümüze böyle gülerek başladık. Can da lise derslerini sorunsuz izledi. Matematik derslerinin biraz daha fazla olmasını bekliyor. İkinci günün sabahında yine TV başındaydık, ancak görüntü olmasına rağmen öğretmenimizin sesini duyamadık. Öğrendik ki sistemsel bir sorun olmuş. Ama kaçırdığımız dersi tekrar izleyip telafi ettik.