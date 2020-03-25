Polis itfaiyecilerle girip camdan yakaladı

Olay, 13 Mart Cuma günü saat 15.00 sıralarında İstanbul'da yaşandı. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Adliye Sevk Timleri tarafından adliyeye götürülen Tugay K. (22), Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmek üzereyken Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin otoparkından ekip otosuna bindirileceği esnada kalabalık bir grup görevlilere saldırdı ve arbede çıkardı. Tugay K. o esnada firar etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ULAŞILDI

İstanbul Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alındı ve şüphelinin yakınları ile arkadaşlarının ikamet adresleri ile birlikte şüphelinin gidebileceği olası adresler belirlendi.



YARALAMA SUÇUNDAN SABIKALI...



Firari Tugay K., önceki gece saat 00.10 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde saklandığı adrese önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli Tugay K., saklandığı ve polisler tarafından etrafı çevrilen adreste kapıyı açmayınca camdan İtfaiye ve Polis Ekipleri'nin adrese girmesiyle birlikte gözaltına alındı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülere böyle yansıdı. Yaralama suçundan dolayı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde kaydı bulunan ve "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan ötürü dört yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmanın sürdüğü ve şüphelinin emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.