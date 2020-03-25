Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2020 Ramazan tarihi

Mübarek aylardan Ramazan ayı 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müslümanları bir arada tutan bol bol dualarla geçen bu aylar içerisinde kılınan namazlar, tutulan oruçların ehemmiyeti büyüktür. Diyanet 2020 dini günler takviminde Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi yer alıyor. Vatandaşlar '' Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Diyanet takvimi ile 2020 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayda ibadetlerini gerçekleştirmek için geri sayıma başlayan birçok kişi ise internet üzerinden "Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Diyanet Ramazan ayı tarihi ve tüm merak edilenler…