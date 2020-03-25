Şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Şaban ayının ilk günü ne zaman, Şaban ayının ilk günü oruç tutulur mu?

11 ayın sultanı Ramazan için sayılı günler kaldı. Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı için geri sayım sona erdi. Müslümanlar, Şaban ayı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı ne zaman başlayacak? Haberimizde, 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Şaban ayı başlangıç tarihi yer almaktadır. İşte, 2020 üç aylar hakkında bilgiler, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili detaylar...

2020 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılına dair takvim bu senenin başında yayımlandı. 25 Şubat 2020 tarihinde mübarek üç aylar başladı. 2020 Yılı Şaban Ayı 25 Mart 2020 tarihinde başlayacak. 2020 Yılı Ramazan Ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 26 Nisan 2020 tarihinde bitecek.

Şaban ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

İşte bu ayın anlam ve önemi...