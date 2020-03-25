Şaban ayının ilk günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler? Şaban ayında hangi zikirler çekilir?

Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte Recep ayını geride bıraktık ve ikincisi olan Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kala bereket dolu üç ayları yaşayan Müslüman alemi bu ayları ibadet ederek, dua ederek ve namaz kılarak geçirmek istiyor. Tüm ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler internet üzerinden "Şaban ayında hangi zikirler çekilir?", "Şaban ayının ilk günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Buna göre; Şaban ayı teşbihleri nelerdir?

ŞABAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR, HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasına az bir zaman kala üç ayları dua ve ibadet içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Buna göre; Şaban ayının ilk günü okunacak dualar nelerdir? Şaban ayında hangi ibadetler yapılır, hangi zikirler çekilir?

İşte bilgiler!