Sahte dezenfektan üretenlere baskın

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'da koronavirüsü fırsat bilerek sahte üretim yapan depoya polis tarafından yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira olan temizlik ve dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtesini üretip piyasaya sürenler hakkında çalışma başlattı. Seyhan ilçesindeki Yeşiloba mahallesinde bir depoya baskın düzenlendi. Ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 7 ton 650 litre gül suyu, 4 ton 473 litre sıvı detarjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, bin 102 adet şampuan, 511 adet krem ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.