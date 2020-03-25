SON DAKİKA: Kayıp genç kız 13 gün sonra ortaya çıktı! Söylediklerini duyanlar şoke oldu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden gelen son dakika haberinin detayları şaşkına çeviriyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Tunca mahallesinde annesinden arkadaşlarına gideceğini söylerek izin alıp evden ayrılması sonrasında kayıplara karışan 14 yaşındaki Ayşe Ceylin S. Adlı ortaokul öğrencisi genç kız, telefonda annesine geceyi arkadaşlarında geçireceğini söylemesi sonrası tartıştıktan sonra bir daha eve dönmedi. Olayın üzerinde 13 gün sonra ortaya çıkan genç kızın söyledikleri duyanları şoka soktu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…