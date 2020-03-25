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Son dakika: "Koronavirüse iyi geliyor" diye içmişlerdi... 30 kişi öldü!

'da "İspirt" adı verilen saf alkolü koronavirüsten ve hastalıklardan korunmak için tüketen sekiz Türkmenistan uyruklu kişi daha yaşamını yitirdi. Son dakika haberine göre; iki haftada saf alkol içmeleri nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. 41 şüpheli gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüse iyi geliyor diye içmişlerdi... 30 kişi öldü!

SON DAKİKA GELİŞMESİ: İstanbul'da virüs ve hastalıklardan korunmak için "İspirt" adı verilen saf alkolü önce vücutlarına sürdükleri ve ardından da içerek tükettikleri için yaşamını yitiren kişilerin sayısı 30'a yükseldi.

TAMAMI TÜRKMENİSTAN UYRUKLU

Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkmenistan uyruklu oldukları ve Türkmenistan uyruklu kişiler için saf alkol tüketiminin hastalıklardan korunmak amacıyla bir alışkanlık olduğu vurgulandı. 30 kişinin son iki hafta içerisinde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Yine saf alkol tüketen ve yaşadıkları rahatsızlıktan ötürü farklı hastanelere kaldırılan kişi sayısının 20 olduğu ve söz konusu kişilerin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. İstanbul Polisi peş peşe meydana gelen saf alkol ölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmalar kapsamında saf alkol ve sahte içki satışı yaptıkları belirlenen 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin de 38'inin Türkmenistan uyruklu oldukları bilgisine ulaşıldı. İncelemeler sürüyor.

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Son dakika: "Koronavirüse iyi geliyor" diye içmişlerdi... 30 kişi öldü!
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