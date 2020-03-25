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Son dakika: 'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı

'da sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar ve diğer sığınmacılar sağlık ekiplerince kontrollü şekilde hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 23:34 ABONE OL
Son dakika: Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı

Van'da sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar ve diğer sığınmacılar sağlık ekiplerince kontrollü şekilde hastaneye kaldırıldı.

İran sınırındaki Saray ilçesi kırsalında saat 22.00 sularında içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 55 sığınmacının bulunduğu minibüs devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ve minibüste bulunan diğer sığınmacıları, koronavirüs riskine karşı kontrollü şekilde hastaneye kaldırdı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, diğer sığınmacılar da İl Geri Gönderme Merkezi'nde karantinaya alındı.

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Son dakika: Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı
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