Son dakika: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki skandal olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşlı adama zorla maske takıp başından aşağı kolonya döken şehir eşkıyası gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ



İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.

"ŞAKA YAPIYORDUK"

Adliyeye götürülürken muhabirin 'neden yaptınız' sorusuna 'şaka yapıyorduk, pişmanım' diye cevap verdi.

Sosyal medyada tepki çeken video: Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler | Video