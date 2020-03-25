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Son dakika: Yaşlı adama zorla maske takıp döken şahıs adliyeye sevk edildi

Dün Ankara ve 'da yaşanan iki olay sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ankara'da bir kişi, polis rolü yapıp kaldırımda yürüyen yaşlı adamı korkutmuş, kimliği tepit edilerek gözaltına alınmıştı. Bu skandalın ardından içimizi acıtan bir görüntü daha ortaya çıktı. İstanbul'da çekildiği öğrenilen videoda; "gel lan buraya" diyerek yaşlı adamın önünü kesen bir şehir eşkıyası, yaşlı adama maske takıp başından aşağı döktüğü görülüyordu. Son dakika haberine göre; dehşete düşüren olayı gerçekleştiren bu şahıs, gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 13:53 ABONE OL
Son dakika: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki skandal olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşlı adama zorla maske takıp başından aşağı kolonya döken şehir eşkıyası gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi.

"ŞAKA YAPIYORDUK"

Adliyeye götürülürken muhabirin 'neden yaptınız' sorusuna 'şaka yapıyorduk, pişmanım' diye cevap verdi.

Sosyal medyada tepki çeken video: Yaşlı adamı zorla durdurdular, maske takıp başına kolonya döktüler | Video

Son dakika: Bir skandal daha! Yaşlı adamın başından aşağı zorla kolonya döktüler...
O görüntüler çok tepki çekmişti... 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim

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Son dakika: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken şahıs adliyeye sevk edildi
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