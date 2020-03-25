Ünlü profesörden son dakika açıklaması: "İyileşen hastaların kanı corona virüsün anahtarı olabilir!"

Her geçen gün corona virüs vaka sayısı artarken hem ülkemizde hem de dünya genelinde corona virüse karşı bilimsel çalışmalara yoğun mesai harcanıyor. Son dakika haberine göre ABD'de bilimsel faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD'nin kan verecek gönüllü aramaya başladığını Çin'de bu konuyla ilgili araştırmaların yapıldığını corona virüs tedavisinde umut verici gelişmelerin yaşandığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BİLİM DÜNYASI İÇİN UMUT OLABİLİR!

Koronavirüs tedavisi için ilk kez Çin'de denenen ve sonuçları yayınlanan bir çalışma, hızla yayılan Covid-19 pandemisinde, bilim dünyası için umut olabilir. "Pasif antikor tedavisi" olarak bilinen bu yöntem, aslında modern aşısının atası sayılıyor. Buna göre iyileşmiş hastaların kanında, virüsle savaştığı için bolca bulunan ve virüsün hücreye girmesini engelleyen antikorlar, kandan elde edilen plazma ile hastalığı geçiren kişilere naklediliyor. Çin'de küçük bir hasta grubunda yapılan çalışmaya göre, özellikle durumu kritik olan bir hastanın ertesi gün iyileşmeye başladığı bildirildi. Pasif antikor yöntemini hastalar üzerinde denemek için Amerika da kolları sıvadı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH (National Institute of Health), Covid-19 geçirip iyileşmiş kişilerin plazmasını hastalar üzerinde denemek için 18 yaş üstü sağlıklı bireylere kan verme çağrısında bulundu.