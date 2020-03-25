Yaşlı ile dalga geçene 15 gün karantina

Ankara'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı. M.T.E.'nin yaşlı adam ile "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor, bu sefer sizi affedelim" diyerek dalga geçtiği video, sosyal medyada büyük tepki çekti. Polis tarafından gözaltına alınan M.T.E.'ye Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği örnek bir ceza verdi. M.T.E.'nin 15 gün evini terk etmemesine ve huzurevi ziyareti yapmasına karar verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet sistemimiz bu kararla evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını şüpheliye gösterdi" dedi. Bu arada, Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken O.K. isimli kişi gözaltına alındı.