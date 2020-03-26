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14 yolculu minibüse koronavirüs cezası

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
14 yolculu minibüse koronavirüs cezası
İstanbul'da TEM Otoyolu Selimpaşa yönünde seyir halinde olan bir minibüsü durdurduran polis, içinde şoförle birlikte 14 yolcu olduğunu tespit etti. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeleye aykırı taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracın sürücüsüne idari para cezası kesildi. Sürücü için 50 ceza puanı içeren ihlal tespit tutanağı da düzenlendi. Minibüs içerisindeki yolcuların sağlıklı bir ortamda yolculuk yapmaları için polis, firmadan bir başka araç tedarik edilmesini sağladı.
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14 yolculu minibüse koronavirüs cezası
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