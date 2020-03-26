20 yıl saklandığı zulada yakalandı

MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Muş'ta, 2000 yılında 'Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, evinde saklandığı zulada yakalandı. Y.Y.'nin merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde olduğu bilgisini alan jandarma, evindeki gizli bölümde saklanan Y.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Y.Y.'nin, 20 yıldır güvenlik güçlerine yakalanmamak için yazın ahırda, kışın da evinde yaptığı gizli bölümde saklandığı anlaşıldı. Y.Y.'nin, köye gelen ekiplerden, yakınlarının ihbarı ile bugüne kadar kaçabildiği ortaya çıktı.