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Haberler Yaşam Haberleri Market çalışma saatleri 2020: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

2020: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! , ?

Corona virüsü önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren alışveriş yapacak olan vatandaşlar sorusunun yanıtını arıyorlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; değişti. Covid-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme sonrasında A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri neler? Marketler kaçta açılıyor, ? Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 13:54 ABONE OL
Market çalışma saatleri 2020: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; değişti. Genelge 81 ilin valiliğine gönderilirken bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketler geçici süreliğine yeni saatlerde çalışacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karardan sonra; vatandaşlar internet üzerinden , sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri ne oldu? İşte yayınlanan genelgeye göre; market çalışma saatleri!

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

81 İl Valiliğine gönderilen genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan karar doğrultusunda marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

İşte cevabı!

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Market çalışma saatleri 2020: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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