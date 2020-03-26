Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akıl alır gibi değil! Çay kaşıklarıyla araçları çaldılar

Akıl alır gibi değil! Çay kaşıklarıyla araçları çaldılar

Sivil Güven Timleri, 'da kapılarını çay kaşıklarıyla açtıkları araçları çalan bir şebekeyi çökertti. Bir şebeke üyesi kamera görüntülerinden yakalandı. İki firari aranıyor

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:55 ABONE OL
Akıl alır gibi değil! Çay kaşıklarıyla araçları çaldılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, iddialara göre çay kaşıklarıyla kapılarını açtıkları araçları çalan bir şebekeyi çökertti. Şebeke üyeleri son olarak Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde; içerisinde 750 lira değerinde mısır bulunan bir aracı çaldı.

Araçların kapılarını çay kaşıklarıyla açıp çaldılar | Video

KAMERA KAYITLARIYLA YAKALANDILAR

Kamera kayıtlarını incelenmeye alan İstanbul Polisi aynı yöntemle çok sayıda araç çaldıkları iddia edilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. E.E. (18) adlı şüpheli Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Hırsızlık ve mala zarar verme başta olmak üzere 10 suçtan ötürü kaydı olan şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bir kişiye ait motosikletin çalınması olayını da gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin Gaziosmanpaşa'daki son olaylarında aracın kapısının açma ve aracı çalma olayını gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıl alır gibi değil! Çay kaşıklarıyla araçları çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA