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Bu belirtilerini taşıyanlar dikkat! ve tedavi yöntemleri ile ilgili haberi geldi

ile ilgili haberi: Dünya genelinde 190’dan fazla da ülkede görülen ve 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan , her geçen gün can almaya devam ediyor. Türkiye’de de ölü sayısının 59’a yükseldiği corona virüsü ile ilgili belirtiler vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, konuyla ilgili alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Virüsün en büyük belirtileri arasında yüksek ateş, nefes darlığı ve kuru öksürük yer alıyor. Bunların yanı sıra nadir görülen belirtiler de bulunmaktadır. Özellikle salgının bazı belirtileri çok fazla önemsenmiyor. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü tedavisi nasıl yapılıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 08:58 ABONE OL
Bu corona virüsü belirtilerini taşıyanlar dikkat! Corona virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili son dakika haberi geldi

Dünya salgını ile ilgili teyakkuza geçmiş durumdayken, ile ilgili haberleri de vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Virüsün en büyük belirtileri arasında kuru öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı bulunuyor. 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkelerdeki panik hali devam etse de hastalık korunmak için alınan önlemler her geçen gün artıyor. Bunların yanı sıra nadir görülen belirtiler de bulunmaktadır. Özellikle salgının bazı belirtileri çok fazla önemsenmiyor. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü tedavisi nasıl yapılıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU BELİRTİLERİ TAŞIYANLAR DİKKAT! CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

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Bu corona virüsü belirtilerini taşıyanlar dikkat! Corona virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili son dakika haberi geldi
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