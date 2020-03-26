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dini günler takvimi 2020: ne zaman, hangi gün? anlam ve önemi

Mübarek üç aylar içerisine girmemiz ile birlikte Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan ne zaman sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bu zaman dilimi içerisinde vatandaşlar ellerini semaya açacak, dualar edecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. Vatandaşlar bu mübarek günlerin rahmet ve bereketini, huzurunu yaşamak istiyor ve bu önemli günün gelmesini bekliyorlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara; "Ameller, bu ayda alemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini isterim" cevabını vermiştir. Buna göre; ne zaman, hangi gün? nedir? İşte dini günler takvimi 2020!

Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:54 ABONE OL
Diyanet dini günler takvimi 2020: Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili anlam ve önemi

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayına girmemiz ile birlikte tarihi merak ediliyor. Arapça'da temize çıkma anlamına gelen Berat kelimesi İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması anlamını da taşımaktadır. Bu mübarek gecede, günahların affı ve kulların temize çıkarılmasının dışında öte yandan kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan bu gecede ibadetler edilecek, dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Buna göre; ne zaman, hangi gün? nedir? İşte dini günler takvimi 2020!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ!

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14.gününe denk gelen Berat Kandili tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arapça'da kelime anlamı olarak temize çıkma anlamı taşıyan bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyor. Buna göre; , hangi gün idrak edilecek? İşte ve anlamı!

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Diyanet dini günler takvimi 2020: Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili anlam ve önemi
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