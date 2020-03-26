Doktor fotoğraflarıyla sahte ilaç pazarladılar

KORONAVIRÜS salgınını fırsat bilen dolandırıcılar, 'Koronaya iyi geliyor' diyerek sahte vitamin haplarını piyasaya sürdü. Dolandırıcılar, yabancı doktorların isimleriyle hazırladıkları sahte ilanlara bazı doktorların fotoğraflarını koydu ve söz konusu vitamini doktorlar da tavsiye ediyormuş izlenimi yarattı. Sahte ilanlarda fotoğrafı kullanılan Uzman Doktor Eda A. "Bu bir uyarıdır. Bilgimin dışında fotoğrafım kullanılmıştır. Ürünü bilmiyorum ve önermiyorum" dedi. İnternet üzerinden satılan ilaçlarla ilgili polis soruşturma başlattı.