Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da sahte kadın hakim yakalandı, adliyeye sevk edildi

'da sahte kadın hakim yakalandı, adliyeye sevk edildi

'da kendisini hakim ve avukat olarak tanıtan bir kadının, 5 kişiyi adli konuları takip etme bahanesiyle 8 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:54 ABONE OL
Elazığ'da sahte kadın hakim yakalandı, adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.T.'nin kendisini hakim ve avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kendini hakim veya avukat olarak tanıtıp vatandaşların adli konularını yürütmek bahanesiyle 5 kişiyi 8 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis kimliğini tespit ettiği şüpheli kadını düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda uzlaşma, ifade tutanakları, yargıtay kararları, kimlik fotokopileri, pasaport ve mahkeme kararları ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli Ö.T. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da sahte kadın hakim yakalandı, adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA