Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 26 Mart evde bakım parası yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı il il yatırılıyor. Mart ayında bakım parası ödeneğinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarına devam ediyor. Öte yandan, evinde muhtaç hasta, yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Peki 26 Mart 2020 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. Haberimizde, evde bakım maaşı sorgulama ekranına erişebilirsiniz.