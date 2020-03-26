İranlı çift, piyano hocasına bıraktığı kızlarına kavuştu

Gayrimenkullerini satmak için ülkelerine
giden, ancak karantina tedbirleri
nedeniyle dönemeyen
İranlı Pahram ve Melihe
Koştinetikhoşa çifti, yerleşik
yaşadıkları Antalya'nın
Alanya ilçesinde piyano hocasına
bıraktıkları kan hastalığı
olan 8 yaşındaki kızları
Soruşa'ya kavuştu. Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
devreye girmesi sonucu
Soruşa, önceki gün Alanya'dan
alınıp Hakkari'deki Esendere
Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptırıldıktan
sonra sınırda bekleyen
ailesine teslim edildi.
Uzun bir aranın ardından kızlarına
kavuşan aile, "Sayın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve
tüm yetkililere teşekkür ederiz.
Kızımıza kavuştuk. Artık
onun tedavisine devam edebileceğiz.
Bu kötü günler geçtiğinde
ise Alanya'ya tekrar
gelerek yaşantımıza devam
etmek istiyoruz" dedi.