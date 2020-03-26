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İranlı çift, piyano hocasına bıraktığı kızlarına kavuştu

Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
İranlı çift, piyano hocasına bıraktığı kızlarına kavuştu
Gayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocasına bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesi sonucu Soruşa, önceki gün Alanya'dan alınıp Hakkari'deki Esendere Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptırıldıktan sonra sınırda bekleyen ailesine teslim edildi. Uzun bir aranın ardından kızlarına kavuşan aile, "Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve tüm yetkililere teşekkür ederiz. Kızımıza kavuştuk. Artık onun tedavisine devam edebileceğiz. Bu kötü günler geçtiğinde ise Alanya'ya tekrar gelerek yaşantımıza devam etmek istiyoruz" dedi.
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İranlı çift, piyano hocasına bıraktığı kızlarına kavuştu
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