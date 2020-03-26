İranlı çift, piyano hocasına bıraktığı kızlarına kavuştu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Gayrimenkullerini satmak için ülkelerinegiden, ancak karantina tedbirlerinedeniyle dönemeyenİranlı Pahram ve MeliheKoştinetikhoşa çifti, yerleşikyaşadıkları Antalya'nınAlanya ilçesinde piyano hocasınabıraktıkları kan hastalığıolan 8 yaşındaki kızlarıSoruşa'ya kavuştu. DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nundevreye girmesi sonucuSoruşa, önceki gün Alanya'danalınıp Hakkari'deki EsendereSınır Kapısı'ndan çıkış yaptırıldıktansonra sınırda bekleyenailesine teslim edildi.Uzun bir aranın ardından kızlarınakavuşan aile, "SayınDışişleri Bakanı Çavuşoğlu vetüm yetkililere teşekkür ederiz.Kızımıza kavuştuk. Artıkonun tedavisine devam edebileceğiz.Bu kötü günler geçtiğindeise Alanya'ya tekrargelerek yaşantımıza devametmek istiyoruz" dedi.